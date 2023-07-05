وزير الكهرباء: نسعى لزيادة قدرة خط الربط مع ليبيا الى 2000 ميجا وات

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تجرى حاليا دراسات لبحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا من 150 ميجا وات إلى 2000، لافتا إلى أنه تم زيادة القدرات فى يناير الماضي من 100 ميجا وات إلى 150 ميجا وات بناء على طلب الجانب الليبي.

وأشار الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم حاليا بعمل الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت.

وقال الوزير أن الوزارة تدرس حاليا زيادة قدرة خط الربط بين مصر والأردن من 450 ميجا وات إلى 1100 ميجا وات على جهد 400 كيلو فولت.