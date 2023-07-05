اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 08:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: نسعى لزيادة قدرة خط الربط مع ليبيا الى 2000 ميجا وات

الأربعاء، 05 يوليو 2023 07:00 ص
وزير الكهرباء: نسعى لزيادة قدرة خط الربط مع ليبيا الى 2000 ميجا وات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تجرى حاليا دراسات لبحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا من 150 ميجا وات إلى 2000، لافتا إلى أنه تم زيادة القدرات فى يناير الماضي من 100 ميجا وات إلى 150 ميجا وات بناء على طلب الجانب الليبي.
 
وأشار الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم حاليا بعمل الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت.
 
وقال الوزير أن الوزارة تدرس حاليا زيادة قدرة خط الربط بين مصر والأردن من 450 ميجا وات إلى 1100 ميجا وات على جهد 400 كيلو فولت.
 
قال شاكر، أن الهدف من مشروعات الربط الكهربائى هو أن تتحول مصر محورًا عالمياً  للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا و أوروبا و دول الخليج، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملية الصعبة هائلة، لافتا إلى أنه يتم  دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، موكداً أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
 

الكهرباء

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

الربط الكهربائى بين مصر و ليبيا

ليبيا

زيارة رئيس الوزراء لليبيا



الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء: وفرنا وقودا خلال السنوات الماضية يعادل إنشاء 3 محطات جديدة

السبت، 01 يوليو 2023 05:00 ص

وزارة الكهرباء: مد كابلات بعمق 2.5 كيلو تحت الماء للربط مع أوروبا لأول مرة

الخميس، 29 يونيو 2023 09:00 ص

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": كل ما يتردد عن نسب زيادة الأسعار غير صحيح

الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:54 ص

توفير ماكينات الديزل بالمساجد الكبرى .. أهم استعدادات وزارة الكهرباء لعيد الأضحى

الأحد، 18 يونيو 2023 06:00 ص

وزير الكهرباء: تسجيل قراءة عدادات المواطنين يتم وفقا ﻷعلى معايير الدقة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة