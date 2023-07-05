اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:53 م
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وزير العمل: ننسق مع "الدولية للهجرة" لتدريب عمال البناء وتأهيلهم للعمل فى الخارج

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:14 م
وزير العمل: ننسق مع "الدولية للهجرة" لتدريب عمال البناء وتأهيلهم للعمل فى الخارج وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل العنصر البشرى فى قطاع التشييد والبناء، دعمًا لخطة الدولة فى الاستمرار فى تحسين البيئة الاستثمارية فى مجال التعمير والتنمية الشاملة ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية التى توفر فرص العمل وتخدم عملية التنمية، وذلك من خلال مراكزها التدريبية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين فى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وبعض الوزارات والجهات المعنية.
 
وأوضح شحاتة، أن الوزارة تنفذ العديد من الخطوات فى هذا الشأن، من بينها: تقديم كل أشكال الدعم للعمالة غير المنتظمة فى قطاع البناء والتشييد، من خلال حصرها وتسجيلها وتدريبها ورعايتها وحمايتها بهدف إيجاد بيئة عمل لائقة وآمنة يستفيد منها العامل وصاحب العمل، كما ننسق مع ممثلى المنظمة الدولية للهجرة ومؤسسة تأهيل مشروع تام لدعم تدريب عمال قطاع التشييد والبناء لتأهيلهم للعمل فى الخارج، وذلك من خلال تطوير مركز تدريب واستخدام المناهج والمعدات المناسبة وتدريب المدربين، ويأتى ذلك فى إطار مشروع “نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال بشمال أفريقيا”.
 
وأضاف وزير العمل: كما ننسق مع ممثلى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من خلال قطاع التدريب المهنى للتعاون فى تدريب المهن المطلوبة فى قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للعمال، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على طرق التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد لتطوير مهارات العاملين فى القطاع، وتم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع النقابة العامة للتشييد والبناء من خلال مديريات العمل بالمحافظات بهدف تدريب الشباب والعمال على مهن مرتبطة بهذا القطاع.

وزير العمل

البناء والتشييد

حسن شحاتة

التعليم الفنى

الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء



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