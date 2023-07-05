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وزير التعليم: رؤية جديدة لتطوير الثانوية العامة تضمن للطلاب أكثر من فرصة امتحانية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:49 م
وزير التعليم: رؤية جديدة لتطوير الثانوية العامة تضمن للطلاب أكثر من فرصة امتحانية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه زار مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهناك انبهار كبير فى قدرات الطلاب  المصرى لما يلاقى فرصة بيتقدم، مؤكدا أن الثانوية العامة أيضا لها رؤية جديدة لدى الوزارة منها إتاحة نظام محاولات للطلاب لأكثر من فرصة لأن نظام الفرصة الواحدة حاليا مرعب للطلاب وستكون الثانوية العامة مريحة ويكون نظام الإسراع التعليمى ممكن طالب ياخد الثانوية العامة فى سنتين او ثلاث سنوات وستكون هناك رؤية قوية.
 
من جانبه قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن دول أوروبية وعربية تطلب خريجى المدارس الفنية للعمل بها منها ألمانيا وإيطاليا ويتم تجهيز طلاب المدارس الفنية من حيث التحدث باللغات للتواصل، موضحا أنه يتم تطبيق نظام الجدارات بشكل كامل فى المدارس الفنية، كما سيتم التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث وصلت إلى 52 مدرسة.

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