وداعا مراكز رعاية الأطفال.. مرحبا دور المسنين.. كوريا الجنوبية تواجه شيخوخة السكان

كتبت رباب فتحى

ألقت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على تفاقم مشكلة تراجع عدد المواليد وزيادة أعداد كبار السن فى كوريا الجنوبية، وقالت إن سكان البلاد يتقدمون فى العمر، مما يدفع السلطات إلى توفير مرافق الرعاية الخاصة بهم بما يتماشى مع زيادة الطلب.

وأوضحت الشبكة أن عدد مرافق رعاية الأطفال في البلاد تقلص بمقدار الربع تقريبًا في غضون سنوات قليلة ، مما يعكس حملة السلطات غير الناجحة لتشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال.

وفي عام 2017 ، كان هناك أكثر من 40 ألف منشأة لرعاية الأطفال ، وفقًا للأرقام الحكومية الجديدة الصادرة يوم الجمعة - وبحلول نهاية العام الماضي ، انخفض هذا العدد إلى ما يقرب من 30900.

وفي الوقت نفسه ذاته، مع تقدم السكان في السن بسرعة، ارتفع عدد مرافق المسنين من 76 ألفًا في عام 2017 إلى 89643 في 2022 ، وفقًا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في البلاد.

وتشمل مرافق رعاية المسنين دور رعاية كبار السن والمستشفيات المتخصصة ووكالات الرعاية الاجتماعية التي تساعد المسنين على التنقل في الخدمات الاجتماعية أو وسائل الحماية. وفي الوقت نفسه ، تشمل مرافق رعاية الأطفال المدرجة الخدمات العامة، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة والشركات.

واعتبرت الشبكة الأمريكية أن هذا التحول يعكس مشكلة استمرت سنوات عديدة فشلت كوريا الجنوبية حتى الآن في عكس مسارها. لديها واحدة من أسرع السكان شيخوخة في العالم وأقل معدل مواليد في العالم ، والذي ظل في انخفاض مستمر منذ عام 2015 على الرغم من تقديم السلطات الحوافز المالية وإعانات الإسكان للأزواج الذين لديهم المزيد من الأطفال.