هل يمكن أن تحل حشرة جريمة قتل ؟ .. التحقيقات كشفت الحقيقة

كتب أحمد حسنى

هل روادتك يوماً بعض الأفكار في أن حشرة قد يمكنها حل جريمة من أصعب الجرائم؟ الحقيقة أن بعض الحشرات يمكنها أن تحل جريمة قتل بشكلٍ كامل.

فعلم الحشرات الجنائي يطبق علم أحياء الحشرات في التحقيقات الجنائية، لأنه يستخدم الحشرات ومفصليات الأرجل الأخرى للكشف عن ملابسات القضايا الجنائية.

ولعل الأمثلة على الاستعانة بالحشرات في فك لغز الجرائم الجنائية، هو ما حدث في ولاية تكساس الأمريكية بعد العثور على جثة، اكتشف خبراء الحشرات أنھا قتلت في غابات الینوي وهى ولاية أخرى في أمريكا، لأن بیض الحشرات الموجودة داخلھا لا تعیش إلا في هذه المنطقة.

وكما حدث عندما عثرت الشرطة في مدينة فلوریدا الأمريكية على كمیات كبیرة من الكوكایین، ولم يتم التوصل لمصدرها، إلا بعد العثور على حشرة صغیرة ميتة في أحد الأكياس، وأكد الخبراء أن موطنها غابات الھندوراس.

وكما حدث أيضاً بعد أن أدعى رجل انه لقى شقيقته منتحرة خنقا من خلال ربط رقبتها بحبل بنافذة غرفتها المفتوحة، خبراء الحشرات لم يجدوا أثر للذباب فدل أن النوافذ كانت مغلقة في آخر 21 ساعة فاعترف بقتلھا!.

في الولایات المتحدة الأمريكية أيضاً كشفت الحشرات عن سیدة قتلت زوجھا بعد أن قالت للشرطة في التحقیقات الأولية، إن زوجھا كان بصحبتها منذ قليل في المنزل، بینما أثبت خبیر الحشرات أن دود الجثة مر علیه 4 أيام، وبمواجهة الزوجة اعترفت بالجریمة.

كما أن هناك حشرات بسیطة مثل "القمل" تلازم الإنسان في حیاته، وتغادره بعد وفاته بفترة بسيطة، فإذا وجدوا أن الجثة بها حشرة القمل، فإن هذا يدل على أن الجريمة حدثت قبل وقت قصیر.