نصائح مرورية لقائدى السيارات أثناء الرياح المثيرة للأتربة.. تعرف عليها

كتب – أحمد عبد الهادى

ينشر "اليوم السابع" نصائح وإرشادات عامة لقائدي المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين يجب الالتزام بها للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور للرياح المثيرة للأتربة، وذلك لتجنب الحوادث.

- فحص سيارتك قبل الخروج في حال معرفتك بوجود عاصفة ترابية؛ فالإطارات يجب أن تكون بحالة جيدة.

- احرص على أن تترك مسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تسير أمامك على الطريق لرؤية واضحة.

- ينصح خبراء المرور بتفادي الاستخدام المفاجئ للفرامل في الأجواء العاصفة، لعدم التعرض لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة.

- غلق زجاج السيارة؛ حتى تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق.

- ماسحات الزجاج تعمل بصورة جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات قبل الخروج في العاصفة.

- التوقف إلى جانب الطريق في حال زاد معدل سرعة الرياح؛ حيث إن الاستمرار في القيادة قد يعرض السيارة إلى الانقلاب.

- التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة في الأجواء العاصفة يزيد من مخاطر التعرض للحوادث.

- تحذر الإدارة العامة للمرور من الانشغال عن مراقبة الطريق أثناء القيادة.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، وذلك تفاديًا للاصطدام بالسيارات القادمة من الخلف.