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نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .. وزير التعليم يعتمد النتيجة بنسبة نجاح 64.4%

الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:13 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .. وزير التعليم يعتمد النتيجة بنسبة نجاح 64.4% الدكتور رضا حجازى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بنسبة نجاح 64.47%.
 
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازى، قد أكد أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.
 
 

الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنيه

نتيجة الدبلومات

نتيجه الدبلومات الفنيه

نتيجة الدبلومات الفنيه

نتيجه الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنيه 2023

وزارة التعليم

التربية والتعليم

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وزير التعليم

وزير التربيه والتعليم

وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

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