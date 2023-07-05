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نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. "ندى عبدالباقى" الأولى على الجمهورية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 01:24 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. "ندى عبدالباقى" الأولى على الجمهورية الأولى على الجمهورية بالدبلومات الفنية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد، منذ قليل، عن حصول الطالبة ندى عبدالباقى أحمد، على المركز الأول بالدبلومات الفنية تخصص فنى سكرتير نظام الجدارات. 
 
وتخرجت الطالبة ندى عبدالباقى بنت محافظة بورسعيد، من مدرسة زينب الكفراوى الثانوية التجارية للبنات الواقعة فى نطاق حى الزهور أحد أكبر الأحياء الشعبية فى المحافظة. 
 
وتقدمت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بالتهنئة إلى الطالبة لحصولها على هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية. 

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2023، عبر موقعها الرسمى، حيث تتيح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الامتحانات برقم الجلوس، وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023، موضح بها درجات الطالب فى المواد والمجموع الحاصل عليه الطالب وحالته ناجح ام دور ثان أم راسب فى أكثر من 3 مواد، كما أنه من من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى المدارس خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ويعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث من المقرر أن يعلن الوزير نسب النجاح فى كل شعبة واسماء الأوائل، كما أنه من المتوقع أن يتحدث الوزير بعض الإنجازات الخاصة بتطوير منظومة التعليم الفنى.

 


الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنيه

نتيجة الدبلومات

نتيجه الدبلومات الفنيه

نتيجة الدبلومات الفنيه

نتيجه الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنيه 2023

وزارة التعليم

التربية والتعليم

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

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وزير التربيه والتعليم

وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

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