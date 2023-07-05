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نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. الأولى على دمياط: سعيدة بتحقيق رغبة أسرتي بالتفوق

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:57 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. الأولى على دمياط: سعيدة بتحقيق رغبة أسرتي بالتفوق منه الديب الأولى على الدبلومات الفنية فندقية برأس البر
دمياط معتز الشربيني

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وسط حالة من الفرح والسعادة البالغة تلقت الطالبة منة صبح محمد الديب، الطالبة بمدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط، اتصالا من الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يوكد حصولها على المركز الأول على مستوى الدبلومات الفنية لعام 2023 على مستوى الجمهورية

وقالت منة الديب، ابنة قرية الشيخ درغام بدمياط إنها شعرت بالفرح والسعادة الغامرة بعد تلقيها اتصال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى ليخبرها بأنها حصلت على المركز الأول فى امتحانات الدبلومات.

وأضافت منه الديب أن هذا الاتصال جاء نتيجة التعب والسهر ليحقق حلمها فى التفوق مشيرة إلى أنها كانت تتوقع التفوق ولكن تصدرها أسماء الأوائل فى الدبلومات الفنية زادها سعادة وفخر واكدت أنها ترغب فى استكمال دراستها الجامعية فى نفس المجال .

وأشارت منه الديب إلى أن سعادتها كبيرة لأنها حققت حلم والديها فى التفوق وأن المجال متاح أمامها لاستكمال دراستها، ووجهت الشكر لكل معلميها فى المدرسة الفندقية، ولأسرة التعليم الفنى بدمياط، مؤكدة أنها على موعد لقاء مع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى مع أوائل الدبلومات الفنية لتكريمهم 


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