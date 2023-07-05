ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 15 سفينة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (NEO ENERGY) والتى ترفع علم ليبريا، ويبلغ طولها 288 مترا، وبعرض 44 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 49 ألف طن من الغاز المسال .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25040 طنًا، تشمل 2400 طن مولاس، و7870 يوريا، و1000 طن علف بنجر، و 13770 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42902 طن تشمل : 7491 طن ذرة و 1145 طن خشب زان و 9562 طن خردة و 1687 طن حديد و 3700 طن فول صويا و 1481 طن ابلاكاش و 17656 طن قمح و 180 طن كسب صويا .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 411 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3376 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164285 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225215 طنًا .



كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 4038 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وأسيوط، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3463 شاحنة .







