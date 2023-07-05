مياه الشرب بسوهاج تبحث جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز المراغة

سوهاج عمرو خلف

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج استطلاع رأى بمركز المراغة بسوهاج ضمن خطة الشركة فى إعداد دراسات مأمونية المياه والصرف الصحى لتوصيف وتقييم المخاطر التى تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحى ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر فى المستقبل.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن استطلاعات الرأى تهدف أيضا إلى التعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التى تقدمها الشركة حيث قام مسئولى التوعية بالشركة باجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة ارائهم حول الخدمات المقدمة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام فى قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.