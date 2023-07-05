مقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة الدلتا بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شخص وإصابة آخر، خلال مشاجرة نشبت بينهما حيث طعن بعضهما البعض ولقى الأول مصرعه وأصيب الثانى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والمصاب إلى إحدى المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من مستشفى الشاملة بشبين القناطر، بوصول "ف م م"، 35 سنة، جثة هامدة، إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد، وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى لحين الفحص والتحرى.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة البحث الجنائى، ورئيس مباحث مركز شبين القناطر، لكشف غموض الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه كان يتشاجر مع شخص آخر فى منطقة الدلتا بدائرة مركز شبين القناطر، وأصيب الأخير بعدة طعنات أيضا وتم نقله مصابا إلى إحدى المستشفيات ووضع الحراسة اللازمة علية لحين سؤاله فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، فأمرت بالتحفظ على الجثة لحين العرض على أحد الأطباء الشرعيين، وكذا التحفظ على المصاب والاستعلام عن حالته لسؤاله فى الواقعة وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.