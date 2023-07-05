اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 10:04 م
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مقتل شاب وإصابة آخر فى مشاجرة بحى الزهور بمحافظة بورسعيد

الأربعاء، 05 يوليو 2023 08:53 م
مقتل شاب وإصابة آخر فى مشاجرة بحى الزهور بمحافظة بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي شاب في العقد الرابع من عمره، حتفه، مساء اليوم، الأربعاء، وأصيب آخر، إثر اعتداء آخرين فى نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد. 
 
استقبلت مستشفي الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، "م. ع. ال" - 38 سنه، جثة هامدة، "و. ا. ا" 38 سنه، مصاب بطعنات نافذة متفرقة بالجسم، وذلك إثر ادعاء اعتداء من آخرين بمنطقة سوق خالد بن الوليد في حي الزهور.
 
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

 


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