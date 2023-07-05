اليوم السابع
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مقتل شاب بطعنة نافذة خلال مشاجرة بأحد أفراح الدقهلية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 11:11 ص
مقتل شاب بطعنة نافذة خلال مشاجرة بأحد أفراح الدقهلية جثة - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقي شاب بقرية برمبال التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية مصرعه عقب طعنة نافذة بالصدر أدت إلى الوفاة. 

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي ميت سلسيل المركزي بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر وتوفي عقب وصوله للمستشفي. 

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز منية النصر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة في حفل عرس أمام قاعة الملكة بمدينة الكردي، أسفرت عن إصابة عبد الرحمن أيمن نصر الدين 16سنه، وتبين أنه مقيم بعزبه الكرداني التابعه لقريه برمبال القديمه، بطعنة نافذة بالصدر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى ميت سلسيل وبعد محاولات لإسعافه، توفى بالمستشفى.

 
وجاري تحرير محضر بالواقعة، وتحديد اسم الجاني بمعرفه قسم الكردي، للعرض علي النيابه العامه لاستصدار قرار تصريح الدفن،  بعد عرض الجثمان علي الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاه
 
 

 

 


الدقهليه

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