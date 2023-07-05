اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل امرأة فى أمريكا بعد تعرضها لهجوم تمساح

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:30 ص
مقتل امرأة فى أمريكا بعد تعرضها لهجوم تمساح تمساح - أرشيفية
أحمد علوى

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أعلنت السلطات الأمريكية وفاة امرأة من ولاية ساوث كارولاينا، الثلاثاء، بعد أن هاجمها تمساح بينما كانت تسير مع كلبها قرب مضمار للجولف.

وعثر على المرأة التي لم يعلن اسمها وكان عمرها 69 عاما ميتة في منطقة سبانيش ويلز في هيلتون هيد يلاند وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت في بيان صحفي.

وعُثر عليها على حافة بحيرة على حدود مضمار للجولف، وبدا أن التمساح ظلّ قريبا من المرأة ما عرقل جهود الإنقاذ، وفقا لمكتب الشرطة.

وتم إبعاد التمساح من مكان الهجوم وانتشلت جثة المرأة ونقلها لمستشفى بغرض تشريحهاويعد هذا ثاني هجوم قاتل من تمساح في المقاطعة بعد حادثة وقعت خلال العام الماضي، وفقا لرئيس الشرطةوكانت امرأة من صن سيتي عمرها 88 عاما قد هوجمت من تمساح في بحيرة قرب منزلها في أغسطس 2022.

 


السلطات الامريكية

كارولاينا

تمساح يلتهم امرأة

الولايات المتحدة

امريكا



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