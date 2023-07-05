مصر للطيران تسير اليوم 18 رحلة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

كتبت رحاب نبيل

تسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء 18 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 9 رحلات من جدة، 7 رحلات من المدينة، رحلة جدة - برج العرب، رحلة جدة - باماكو، لعودة حجاج بعثة وزارة لداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الكهرباء ووزارة التضامن وقرعة جنوب وشمال سيناء وقرعة الوادى الجديد وقرعة الدقهلية وقرعة أسيوط وقرعة الجيزة وقرعة الفيوم وقرعة كفر الشيخ وقرعة الإسكندرية وتضامن دمياط والمؤسسة و الترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

ونقلت شركة مصر للطيران خلال موسم الحج، 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة علي متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلي جدة و72 رحلة جوية إلي المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و 5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و 8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد و 10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي و3000 حاج من الحجاج الفلسطنيين وذلك على متن 31 رحلة جوية.