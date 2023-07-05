اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:58 م
أكرم القصاص
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مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:22 م
مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم جثة
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخري نصف نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي بجوار قرية الشروق وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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