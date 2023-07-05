مصرع شاب أسفل عجلات القطار أمام محطة بمركز كفر صقر فى الشرقية

لقى شاب مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من أمام محطة أبو الشقوق نطاق مركز كفر صقر بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول " محمد ال م " 20 سنة مقيم نطاق مركز كفر صقر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث وفاة الشاب إثر تعرضه لحادث اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من أمام محطة أبو الشقوق نطاق مركز كفر صقر

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.