اليوم السابع
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مصدر مسؤول: لا صحة لقرار متداول بحظر استيراد بعض المنتجات من الخارج

الأربعاء، 05 يوليو 2023 07:47 م
مصدر مسؤول: لا صحة لقرار متداول بحظر استيراد بعض المنتجات من الخارج الجمارك
كتب - أحمد يعقوب

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نفى مصدر مسؤول، فى تصريح لـ"اليوم السابع" صحة قرار متداول بحظر استيراد بعض المنتجات من الخارج لافتًا إلى أنه لم يصدر مثل هذا القرار من مصلحة الجمارك ولم ينشر فى الجريدة الرسمية.
 
وأكد المصدر على عدم صحة الصورة المدتاولة بقرار حظر استيراد الأثاث المنزلى والمكتبى المطبخى كامل الصنع والأجهزة المنزلية الكهربائية كاملة الصنع وملابس كاملة الصنع وأحذية كاملة الصنع وأدوات صحية كاملة الصنع ومستلزمات القطط والكلاب والاكسسوار الحريمى بجميع أشكاله.
 
 
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المنشور الكاذب المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعى

 


الجمارك

الاستيراد

حظر الاستيراد

حظر استيراد 23 سلعة

خليك واعى

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