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مشاورات مصرية - مجرية رفيعة المستوى حول القضايا متعددة الأطراف

الأربعاء، 05 يوليو 2023 10:49 م
مشاورات مصرية - مجرية رفيعة المستوى حول القضايا متعددة الأطراف السفير إيهاب بدوى يصافح بيتر سزاتاري وزير الدولة بالخارجية المجرية
كتب أحمد جمعة

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استقبل السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بيتر سزاتاري وزير الدولة بالخارجية المجرية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد للقاهرة للتشاور حول أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها العمل الدولي متعدد الأطراف.

وقد تناولت المشاورات موضوعات منظومة الأمم المتحدة والتي من بينها جهود حفظ وبناء السلام واصلاح مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن موضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار النووي. كما تطرقت المشاورات إلى التهديدات التي تواجه بيئة الأمن الدولي وآفاق العمل المشترك إزاء اقرار السلم والأمن الدوليين كمصلحة مشتركة، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقد استعرض مساعد وزير الخارجية خلال المشاورات الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا من الحدود المصرية، فضلاً عن جهود مكافحة الارهاب، وذلك بغرض تحقيق السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة كهدف مشترك للبلدين.

 

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جانب من المباحثات

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