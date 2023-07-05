مركز أمريكى: الاثنين 3 يوليو أكثر الأيام سخونة على الإطلاق على مستوى العالم

كتبت رباب فتحى

أفادت بيانات المراكز الوطنية الأمريكية للتنبؤ البيئي أن يوم الاثنين، 3 يوليو 2023 ،كان أكثر الأيام سخونة على الإطلاق على مستوى العالم، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ووصل متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 17.01 درجة مئوية (62.62 فهرنهايت) ، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل في أغسطس 2016 البالغ 16.92 درجة مئوية (62.46 فهرنهايت) ، حيث اشتعلت موجات الحر في جميع أنحاء العالم.

وقال الخبراء إن جنوب الولايات المتحدة عانى تحت قبة حرارية شديدة في الأسابيع الأخيرة وسط طقس قاسي ، ربما مدفوعة بأزمة المناخ التي يسببها الإنسان. في أجزاء من الصين ، استمرت موجة الحر المستمرة ، مع درجات حرارة أعلى من 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت). شهدت شمال إفريقيا درجات حرارة تقترب من 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) ، حيث يعاني الآلاف في الشرق الأوسط من الحرارة الحارقة بشكل غير عادي.

وحتى القارة القطبية الجنوبية ، التي تعيش حاليًا في فصل الشتاء ، سجلت درجات حرارة عالية بشكل غير طبيعي ، مع تسارع ذوبان الأنهار الجليدية واشتداد كثافة الشمس، ووصلت درجات الحرارة فى بعض المناطق فى شهر يوليو 8.7 درجة مئوية (47.6 فهرنهايت).

وقالت جيني ميلر، المديرة التنفيذية للتحالف العالمي للمناخ والصحة ومقره كاليفورنيا، وهو اتحاد دولي للمنظمات الصحية: "يعاني الناس في جميع أنحاء العالم بالفعل من تأثيرات المناخ ، من موجات الحر وحرائق الغابات وتلوث الهواء إلى الفيضانات والعواصف الشديدة. كما يؤدي الاحترار العالمي إلى تفاقم خسائر المحاصيل وانتشار الأمراض المعدية ، فضلاً عن الهجرة ".