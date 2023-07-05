محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بمدارس التمريض بالمحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2023 - 2024، بمجموع 280 درجة حتي 275 درجة "مجموعة أولي، تبدأ من 9 يوليو وحتي 11 يوليو.



وتابعت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه فى حالة عدم استكمال العدد المطلوب يتم أخذ مجموعة ثانية من 274 حتى 269 درجة "التقديم من 12 يوليو وحتى 16 يوليو"، وفى حالة عدم استكمال العدد يتم أخذ مجموعة ثالثة من 268 حتى 264 درجة لمدة 3 أيام أخري.



وتضمنت شروط وقواعد القبول للدراسة بالمدراس الثانوية الفنية للتمريض، الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها فى نفس العام مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة، حيث تتم إجراءات التنسيق والقبول بكل مركز إداري على حدة، وذلك حرصاً على توطين كل طالب بمحافظته ولا يقبل طلاب من خارج المحافظة، مع عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة والتي لا تزيد فى الفصل الواحد (25 إلى 30) طالبا.



ومن بين شروط الالتحاق، أن يتفرغ الطالب للدراسة، بموجب إقرار منه بذلك مصدق عليه من ولي أمره، كما يشترط اجتياز عدد من الاختبارات التي تشمل مستوى اللغة العربية، والإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الألى، لافتاً أن درجات القبول لا تقل عن 70% لكل مادة منهم، بالإضافة إلى اجتياز كشف الهيئة (الاختبار النفسي، قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل ، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، التناسق بين الوزن والطول).



ويكون الكشف الطبي للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض الثانوية الفنية يكون من خلال القومسيون الطبي بكل محافظة، ويتضمن كشف نظر، وباطني، واختبار مخدرات، حيث يتم توقيع الكشف الطبي للطلاب المقبولين فقط، على ألا يعتبر الطالب مقبولاً إلا بعد انتهاء إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، بعدها يقدم الطالب الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده مديرية الصحة التابع لها.



يذكر أنه تم فتح باب التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض في الرابع من شهر يوليو الجاري، بإدارات التدريب في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.