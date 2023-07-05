محافظ الفيوم ورئيس هيئة الإسعاف يبحثان آليات إنشاء مقر جديد للهيئة بمنطقة دمو

الفيوم رباب الجالي

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، مع الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، آليات إنشاء مقر جديد للهيئة بمنطقة دمو بالقرب من مستشفى الفيوم العام الجديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعهما بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور شريف مدحت مدير عام التخطيط الإستراتيجي بهيئة الإسعاف المصرية.

تناول اللقاء، بحث ومناقشة آليات إنشاء مقر جديد لهيئة الإسعاف المصرية بمنطقة دمو، والتحضير لفرش نقاط الإسعاف المنشأة حديثاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة لنقطة إسعاف تونس، والعمل على ربط سيارات الإسعاف بأقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية، عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، خلال اللقاء على الدور الحيوي لهيئة الإسعاف المصرية، مشيراً إلى العمل على توفير قطعة أرض لإنشاء مقر جديد للهيئة بمنطقة دمو، لقربه من شبكة المواصلات الرئيسية، موجهاً معاون المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لترشيح عدد من المواقع بالقرب من مستشفى الفيوم العام الجديد بدمو لإنشاء المقر، نظراً للموقع الحيوي للمنطقة والكثافة المرورية على طريق أسيوط الغربي، الذي يربط محافظات الصعيد بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وطالب المحافظ، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بدراسة اقامة مركز للطوارئ والحوادث، بجوار نقطة إسعاف تونس المنشأة حديثاً على طريق يوسف الصديق، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لقرب المنطقة من الأماكن السياحية والمحميات الطبيعية، مما يستدعى توفير تجهيزات ذات طبيعة خاصة تتلائم مع طبيعة المنطقة وطرقها الوعرة، فضلاً عن توفير طاقم متخصص من الأطباء للغرض نفسه.

ومن جهته، أعرب رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مثمناً جهوده للارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إلى أنه جاري العمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لفرش مقرات نقاط الإسعاف المنشأة حديثاً ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف، أنه يجرى العمل لربط سيارات الإسعاف، بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل هيئة الإسعاف المصرية.