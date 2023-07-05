محافظ الدقهلية يحيل 124 موظفا من المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 124 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب، المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمى للتحقيق، بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المنزلة والجمالية ومنية النصر وبنى عبيد وبلقاس وشربين وطلخا ونبروه وجمصة، ومن بينهم مسئولى وحدات خدمية وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذى أعده الحسين البغدادى مدير إدارة المتابعة، وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على عدد من والوحدات الخدمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق 104 من العاملين، منهم مسئولى وحدة الغسيل الكلوى بالعزيزة مركز المنزلة والوحدة الصحية بقرية بلقاس خامس بمركز بلقاس، والتى وجدت مغلقة أثناء حملات التفتيش والمرور، ومنهم العاملين العاملين المتغيبين والمنقطعين عن العمل وتاركى العمل بدون إذن بكل من مستشفى المنزلة المركزى ومستشفى الجمالية المركزى ومستشفى نبروه المركزى والوحدة الصحية بميت مرجا سلسيل بالجمالية ومستشفى طلخا المركزى ومستشفى جمصه المركزى ومستشفى شربين المركزى ومكتب صحة بطره مركز طلخا والوحدات الصحية بالعيادية مركز شربين وموسى شكرى بمركز شربين والخزان ببلقاس وزيان والجزاير والسلسول ببلقاس.

كما شمل التحقيق 12 من مسئولى مراكز شباب وجدت مغلقة أثناء حملات المرور وتضم مركز شباب القطشة والجماملة بالمنزلة والطلمبات واليوسيفية وميت فارس ببنى عبيد وبلقاس خامس ببلقاس والسلام بشربين وزيان بالستامونى والسماحية الكبرى والخزان والجوهرى والصريف وعصفور ببلقاس، كما شمل التحقيق عدد 8 من مسئولى الوحدات البيطرية وجدت مغلقة اثناء حملة التفتيش والمرور المذكورة وقد شملت الوحدة البيطرية بالعزيزة والنسايمة بالمنزلة ومجزر الجمالية والإدارة والوحدة البيطرية بالجمالية وكذلك الوحدات البيطرية فى ميت عاصم ومجزر منية النصر.

وقد كلف محافظ الدقهلية الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات فى حالات الغياب وترك العمل بدون إذن رسمى ومسئولى الوحدات التى وجدت مغلقة أثناء التفتيش والمرور فى مواعيد العمل الرسمية، وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.