محافظ الدقهلية يجتمع بالجهاز التنفيذى لمناقشة الخطة الاستثمارية ومتابعة سير العمل

الدقهلية: محمد الحبشي

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المؤتمر الأسبوعى الموسع مع مديرى عموم ومديرى الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات، والموقف التنفيذى لملفات العمل بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوى.

ووجه "مختار" بضرورة الانتهاء من جميع مشروعات الدعم الإضافي للخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة لدخولها الخدمة تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين، كما وجه "مختار" بأهمية مراجعة موقف تجهيز الأراضي اللازمة لمشروعات مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الثانية بعدد 5 مراكز من مراكز المحافظة.

وأكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة حرصا علي تطبيق القانون حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وطالب "مختار" بسرعة الانتهاء من الموقف الحضارى بدكرنس لسرعة دخولة الخدمة.

وتناول "مختار" خلال مؤتمر المتابعة الأسبوعى اليوم العديد من الملفات الأخرى التى تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك تقنين وضع المحال العامة وغيرها من المستحقات، وكذلك توصيل المرافق لمساكن الجلاء بالمنصورة ومنطقة بن زيد والزعفران بمركز المنصورة وأيضا ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة لمعدات النظافة علي مستوي المحافظة.

كما تناول الاجتماع موقف تشغيل المجمعات الحكومية بقري حياة كريمة بشربين وكذا موقف صيانة دورات المياة العمومية بالديوان العام وكذلك وموقف المنشآت الحكومية الصادر لها قرارات ازالة، موكدا ان الجميع يعمل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم.