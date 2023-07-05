محافظ البحر الأحمر يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بـ 200 درجة

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، نتيحة تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة التنسيق للدبلومات الفنية الصناعية والسياحة والتجارة والبترول.

وتم تحديد مجموع 200 درجة للشهادة الإعدادية كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام. ودبلوم مدرسة البترول برأس غارب 255 درجة، والسياحة والفنادق بالغردقة 165 درجة، والسياحة والفنادق بالقصير 160 درجة.

كذلك تخصيص الكترونيات وتبريد وتكييف غارب من 185 درجة، وفتى تركيبات طاقة شمسية بالمدارس الصناعية بالغردقة من 195، وتخصص لوجستيات بحرية بسفاجا من 185 درجة.

وفنى تجارى 5 سنوات الغردقة بقبول درجات 195 درجة، وتجارة 3 سنوات الغردقة والقصير وغارب 170 درجة وتجارة 3 سنوات مرسى علم 200 درجة، وفصول تجارة 3 سنوات الشيخ الشاذلى 140 وحلايب 200 درجة .



التنسيق (1)



التنسيق (2)



التنسيق (3)







