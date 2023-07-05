محافظ أسيوط: 10 مشروعات بـ385 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج تنمية الصعيد

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز المحافظة والتى يجرى تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولى بإجمالى 10 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 385 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويستهدف مشروعات برنامج التنمية المحلية تعزيز التنمية الشاملة، والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذى يضم فى مرحلته الحالية محافظتى أسيوط والمنيا.

و قام اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بجولة ميدانية تفقد خلالها مواقع المشروعات التى سيجرى تنفيذها بمركز القوصية وبعض القرى التابعة لها لبيان صلاحية تلك المواقع فضلًا عن الوقوف على الإجراءات التى تم اتخاذها على الطبيعة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات طرح تلك المشروعات للتنفيذ خلال الأسابيع القادمة.. رافقه خلالها اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ويحيى زكريا أبو رحمة مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح فخرى مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه تم التنسيق الكامل من خلال وحدة التنفيذ بالمحافظة وكافة الجهات المعنية ورؤساء المراكز والأحياء لاختيار المشروعات التى سيجرى تنفيذها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا لاحتياجات المواطنين والتى تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التى يجرى تنفيذها بالقرى والمراكز وتسهيل كافة الإجراءات أمام التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة منوهًا إلى انه جارى تنفيذ ربط الخطة الاستثمارية للمحافظة مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها ومع المخططات العمرانية وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية وخطة تنمية متكاملة للمحافظة مع مراعاة ربطها بـ "رؤية مصر 2030" وتوطين أهداف التنمية المستدامة.