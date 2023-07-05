مجلس مدينة سفاجا : 12 فرقة لتنفيذ برنامج مكافحة البعوض والحشرات الطائرة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة سفاجا، أن بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، تم الدفع بـ 12 فرقة لتنفيذ برنامج مكافحة البعوض والحشرات الطائرة بالمدينة.

وأكد مجلس المدينة فى بيان له أن اللواء ياسر شعبان رئيس المدينة يتابع أعمال الفرق المكلفة من مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة بمكافحة ورش الضباب بمدينة سفاجا للحد من انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.

أوضح رئيس المدينة، أن اللجنة من كافة الجهات المعنية بالمدينة تتعاون مع الفرق المكلفة وفرق الرصد من الإدارة الصحية بسفاجا لتنفيذ برامج مكافحة البعوض والحشرات الطائرة ضمن خطة زمنية موضوعة لتغطية كافة مناطق وأحياء وقري سفاجا.

ومن جانبه، أكد الدكتور جورج نائب مدير الإدارة الصحية بسفاجا، أن البرنامج يهدف إلى تقصي أماكن توالد البعوضة وتحقيق مبدأ الإصحاح البيئي وأعمال الرش والمكافحة الخاصة في البؤر التي تعد حاضنة مناسبة ليرقات البعوضة ، بالتعاون مع الجهود المجتمعية في دعم ومساندة فرق العمل الأمر الذي يؤدي إلى خلق بيئة صحية ومستدامة.

وأكد أن الـ 12 فرقة تعمل بجميع أحياء المدينة حيث تكافح فرقة «فريق الفيوم» منطقة كيلو 8 والمركز السياحى، وفرقة «الجيزة 1& الجيزة 2» تعمل في منطقة الشباب وزارة الجديدة والأماكن تحت الانشاء في المنطقة حتى الوصول للطريق الدائرى.

وتهتم فرقة «الإسماعيلية» بمنطقة مجلس المدينة من ميدان العروسة - مطعم الوردانى وتقسيم فيلات الالمونيوم - خلف مركز الشباب الإسكان الشرقي ومنطقة الثلاجة، وتكافح فرقة كفر الشيخ تهتم بمنطقة خلف مجلس المدينة - الشارع الخلفى حتى مستشفى سفاجا، وفرقة السويس تعمل في منطقة الإذاعة والتلفزيون من شارع قهوة النت وفرن الشيماء والإذاعة والتلفزيون، وفرقة «القاهرة» في منطقة الاستاد والكيلو 3، من شارع الاستاد الاسكان الغربى سوق الخضار والكيلو ٣، وفرق «دمیاط 1&دمياط 2» منطقة الاشغال من شارع السنترال وشارع قرنى حتى مسجد الحسين، وعمارات أبو النصر - عمارات مبارك - الكيلو ٥، وفرقة «بنى سويف» ومن جمعية عمر بن الخطاب - شارع نادى الشاطئ ومسجد أبوبكر الصديق، فرقة «كفر الشيخ 2» في المنطقة المنطقة الصناعية.

وأضاف رئيس المدينة إلي أن فرق بجانب عمليات الرش المكثف كذلك تستهدف الحملة التخلص من المخلفات الصلبة والمنزلية بطرق سليمة وصحية ، إضافة إلى التخلص من كافة أشكال تجمعات المياه الراكدة حول المنزل لإزالة أماكن التوالد، والإشراف على التغطية المحكمة لخزانات المياه سواء على أسطح المنازل أو الخزانات الأرضية.