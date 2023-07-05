مافيش فاتورة كهرباء مطبوعة تانى ..اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

أشهر قليلة وينتهى عصر طباعة فواتير الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية بعد نجاح التجربة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التى تضم أكبر عدد مشتركين على مستوى الجمهورية بإجمالى 5 مايين مشترك فى تحصيل الفواتير بشكل مميكن، من خلال جهاز التحصيل الإلكترونى

وفيما يلى أهم المعلومات عن التحصيل المميكن :

1- انتهت الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من تنفيذ المشروع التجريبى بنطاق بالكامل بنسبة 100 % بإلغاء فواتير الكهرباء الورقية بإجمالى 5 ملايين مشترك.

2- تم استبدال فواتير اﻻستهلاك المطبوعة بوحدات الدفع المميكن إلكترونيًا، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، وذلك بدءًا من فاتورة أكتوبر الماضى.

3- تقوم فكرة المشروع على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل و طباعة الفواتير..

4- توفر وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى امكانية التحصيل النقدى او عن طريق الفيزا، أو عن طريق الشيكات بالإضافة إلى إمكانية التحصيل عن طريق أوامر الدفع.

5- تتيح ماكينات الدفع الإلكترونى الجديدة التعامل مع كافة الانظمه داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، من خلال أبلكيشن موحد تم الإشراف عليه مع شركة فورى، ونستطيع الآن تحصيل كافة فواتير عملاء العدادات الميكانيكية والديجيتال، والعدادات الذكية، وشحن العدادات مسبقة الدفع لصغار وكبار المشتركين.

6- من المقرر أن تعمم الشركة القابضة التجربة تدريجيا بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بعد النجاح الذى حققته شركة جنوب القاهرة.