كاميرا مراقبة ترصد نائبا نرويجيا يسرق نظارة من متجر بمطار غاردر موين.. فيديو

وكالات

رصدت كاميرا مراقبة في مطار "غاردر موين"، في العاصمة النرويجية أوسلو، نائبا برلمانيا بارزا في البلاد، وهو يسرق نظارة شمسية من متجر في المنطقة الحرة.

وحسب موقع سبوتنيك، يظهر النائب النرويجى بيورنار موكسنس في مقطع فيديو، وهو يضع النظارات على عينيه ويجرّبها أكثر من مرة أمام بائعة في المتجر.

والنائب النرويجي وهو رئيس حزب "الحمر" منذ 11 عاما، عندما تأكد بأن النظارة تناسبه وضعها على عربة فيها حقيبة سفره.

وفي تلك اللحظة غادرته البائعة لظنها أنه سيمضي إلى الخزينة ليدفع ثمنها، لكنه لم يفعل، بل سحبها عن العربة ودسّها خلسةً في جيبه الخلفي.

ووفقًا للصحيفة، اتصلت إدارة المتجر فورًا بأمن المطار، فأبلغهم النائب حين أوقفوه بأنه لم يقصد السرقة، بل وضع النظارة في أمتعته بالخطأ.

لكن إدارة المتجر لم تثق بما قال واستدعت الشرطة، التي انتهى تحقيقها معه باعتذاره، قائلًا: "اعتقدت أنها كانت نظارتي، وأصبت بالذعر بمجرد ملاحظتي للخطأ، وكنت قلقًا من أني إذا عدت، سأصبح بطل فضيحة قد تلحق الضرر بالحزب وأعضائه"، وفق تعبيره.

وأفادت الصحيفة بأنه تم تغريم النائب البالغ من العمر 41 عاما، غرامة مقدارها 3000 كرونة نرويجية، تعادل 282 دولارا، عقابا على ما فعل.

وبعد انتشار خبر النظارة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل، صرّح الحزب بأن ضغوط الأحداث أثرت على موكسنس وأن الحزب أعطاه إجازة مرضية لمدة أسبوعين.