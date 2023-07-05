فاعليات لذوى القدرات وأطفال التوحد ضمن مبادرة "نتوحد من أجلهم" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدد من فاعاليات، ضمن المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة بمشاركة 100 لاعب ولاعية، إضافة لتنظيم لقاء رياضي خاص لتنس الطاولة ضمن فاعليات مبادرة " نتوحد من أجلهم" بمركز أطفال التوحد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، المبادرة، لدمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية و التعامل مع الآخرين.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم بمركزي كفر الشيخ ودسوق للاعبين القادرون بإختلاف من ذوي الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للإشتراك بالمراكز الرياضية .

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دعماً كبيراً لذوى الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات المعدة لهم خصيصًا على مدار العام، لافتًا إلى وضع القيادة السياسية ملف قادرون باختلاف فى صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية و إعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر فى المنافسات البارالمبية.

من جانبه أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن لقاء تنس الطاولة كان بحضور بنادى الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، و المبادرة تتضمن عدداً من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمركز شباب كفر الشيخ و بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم ، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.