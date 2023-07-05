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طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء، 05 يوليو 2023 10:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان اللغة الأجنبية الأولى طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى غدا الخميس 6 يوليو الجارى، طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مادة اللغات الأجنبية الأولى وتشمل الإنجليزية والفرنسية و الألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.
 
 

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