ضبط طن ونصف مصاصات أطفال مجهولة المصدر فى مصنع بالعاشر من رمضان

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 1500 كيلو مصاصات للأطفال مجهولة المصدر داخل أحد مصانع تصنيع المواد الغذائية خلال حملات رقابية بالعاشر من رمضان، فى إطار بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



فقامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن ومفتشى الإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالى:

تحرير المحضر رقم 7429 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 75 أجولة معبأ بها مصاصات أطفال بكل جوال 20 كيلو بإجمالى وزن 1500كيلو مصاصات مجهولة المصدر على ذمة المحضر.

والمحضر رقم 5730 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجارى لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.

والمحضر رقم 5731 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجارى غذائى لعدم وجود شهادة صحية للعاملين فى مجال الأغذية.

والمحضر رقم 5732 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجارى لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.