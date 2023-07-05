صور.. العالم هذا المساء.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على جنين إلى 10 قتلى و100 جريح.. 13 وفاة جراء ارتفاع درجات الحرارة فى ولاية تكساس الأمريكية.. وأجهزة تعطر طريق المشاة بجوار مسجد الرسول

وكالات

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10 قتلى و100 جريح.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها إلى 10 قتلى و100 جريح، بينهم 20 في حالة الخطر، فيما تشهد المنطقة حركة مكثفة للآليات العسكرية الإسرائيلية، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز صورا

واصلت القوات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، هجومها على مدينة جنين ومخيمها، ودفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى محيط مخيم جنين، فيما واصلت استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ وإطلاق النار الكثيف، بعد ارغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وكانت القوات الإسرائيلية، قد اقتحمت أمس الإثنين، مخيم جنين للاجئين بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، مدعومين بالطائرات الحربية والمسيرة، وقامت بقصفه بالذخيرة الحية، مما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين بينهم 20 في حالة الخطر، وتدمير العديد من المنازل والبنى التحتية المدنية، وقطع الكهرباء والماء عن المخيم.



أعمدة الدخان فوق جنين

جنين

جانب من المشهد فى جنين

حرائق تهيمن على جنين

فلسطيني يحمل علم بلاده

ارتفاع درجات الحرارة فى ولاية تكساس الأمريكية تتواصل.. ومخاوف من زيادة أعداد الضحايا

تسبب ارتفاع درجات الحرارة فى ولاية تكساس الأمريكية فى مقتل 13 شخصًا ومقتل آخر في لويزيانا، مما حذرت الحكومة من ارتفاع درجات حرارة خطيرة من ثلاثة أرقام باتجاه الشرق إلى ميسيسيبي وتينيسي

وفى وقت سابق كانت كاليفورنيا تواجه أول موجة حر كبيرة لها هذا العام. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الظروف الجافة والحارة والرياح مهيأة لحرائق خطيرة في أجزاء من تكساس ونيو مكسيكو وأريزونا وكولورادو ويوتا.

كان من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في منتصف الأسبوع 100 درجة (38 درجة مئوية) في معظم الجنوب الشرقي ، وكان من المتوقع أن تدفع الرطوبة المرتفعة قيم مؤشر الحرارة فوق 115 درجة (46 درجة مئوية) في بعض المناطق.

أدى استمرار انقطاع التيار الكهربائي بعد عواصف نهاية الأسبوع إلى تفاقم البؤس المرتبط بالحرارة في أركنساس. ولا يزال أكثر من 10000 ساكن بدون كهرباء في الجزء الأوسط من الولاية. في كابوت ، شمال شرق ليتل روك ، قدم مركز محلي كبير السن الهواء البارد ومكانًا لشحن الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لمن لا كهرباء.

ارتفاع درجات الحرارة فى أمريكا تتسبب فى إصابات

ارتفاع درجات الحرارة فى أمريكا

ارتفاع درجات الحرارة فى تكساس

ارتفاع درجات الحرارة فى شوارع أمريكا

أجهزة تعطر طريق المشاة بجوار مسجد الرسول

استحدثت هيئة تطوير المدينة المنورة أجهزة ذكية لتعطير الأجواء على امتداد طرق المشاة بجوار المسجد النبوي.

وتحرص وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على تقديم تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم المناسك المختلفة، من خلال توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكي والمدني مباشرة، مما يساهم فى تخفيف العبء عنهم أثناء التحرك، خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وخلق مناخ طيب لهم لأداء المناسك بسهولة ويُسر.

وتوفر بعثة الحج عدد كبير من العيادات الطبية داخل الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريين، وذلك لفحص المرضى والأشخاص الذين يتعرضون لوعكات صحية مفاجئة، وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توفير فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مجهز بسيارة إسعاف لمصاحبة البعثة، وتقديم الخدمة الطبية للحجاج كبار السن فى مناطق سكنهم، سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة.



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