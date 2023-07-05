"صحة شمال سيناء" تنفذ حملة مراقبة على الأغذية بمحلات مدينة الشيخ زويد

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ فريق من إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء حملة مراقبة على الأغذية بمحلات المدينة.

وأعلنت صحة شمال سيناء، أنه قام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة بالمرور على محلات السلع الغذائية بالشيخ زويد لمتابعة تاريخ انتهاء الصلاحية وكيفية تخزين السلع الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للبقالين،وتم عمل محاضر مخالفة التعليمات، و 5 قرارات إعدام للمواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، والغير مطابقة للمواصفات والاستهلاك، وتحرير محضر شهادة صحية، ومحضرين نظافة.

تكون فريق التفتيش من عدلي سلمي، محمود سليمان مسلم، أحمد محمد سلامة، أحمد مهدي، سلامة ابنية، وسبق وتم تنفيذ حملة على مدار يومين أسفرت عن تحرير 4 ٤ محاضر شهادة صحية، 3 قرارات إعدام للمواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية.

كما أعلنت مديرية تموين شمال سيناء تنفيذ حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى وقسم مباحث التموين للمرور على المخابز والأسواق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والدواجن، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة وقسم مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء تنفيذ حملة مرور على محلات الجزارة للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وصلاحية المعروض للمواطنين