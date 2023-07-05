صحة المنوفية: مرور فريق الرقابة الداخلية على 160 مستشفى إجازة فترة العيد

المنوفية - محمد فتحى

قام فريق الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتور أحمد رفعت، وفريق الإدارة بالمديرية والإدارات الصحية بالمرور على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمنوفية سواء التابعة لمديرية الشئون الصحية أو التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتكليفات وحدة المراجعة الداخلية بوزارة الصحة، وبناء على توجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وشملت خطة المرور والتي تم تنفيذها على مدار جميع أيام إجازة عيد الأضحى 16 مستشفى، تم خلالها المرور على أقسام الطوارئ والاستقبال، العناية المركزة، الحضانات، الغسيل الكلوي، بنك الدم والأشعة التشخيصية.

وتم أثناء المرور التأكيد على انتظام القوى البشرية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة الأعطال، وكذلك رصيد بنوك الدم في المستشفيات من فصائل الدم المختلفة.

جدير بالذكر أنه قد تم التنسيق مع إدارات الطب العلاجي والتفتيش المالي والإداري لتنفيذ خطة متابعة المستشفيات، واستمر التواصل خلال الزيارات مع وحدة المراجعة الداخلية بالوزارة وقيادات المديرية لتوفير احتياجات المستشفيات، لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في كل الأوقات. جاء ذلك ضمن دور وحدة الرقابة الداخلية بالمديرية في متابعة تنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.