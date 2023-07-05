صحة المنوفية: انتشار مكثف لفرق المبادرة الرئاسية "100يوم صحة" بمحافظة المنوفية

شهدت محافظة المنوفية، انتشار الفرق الطبية المتحركة المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بجميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى النوادي، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات، وغيرها، من خلال العيادات المتنقلة.

ياتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

وشهدت تكثيف الفرق الطبية الثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك لخدمة المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وكذلك المحافظة على تصدر المنوفية في المبادرة الرئاسية، واجراء كافة الفحوصات الطبية وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة.

وأوضح عبد الغني، بأن هذه المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة علي مدار 100 يوم حتي 1 اكتوبر 2023 ، مضيفاً بأنه قد تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "100يوم صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية ، وصحة البيئة ، وخدمات تنظيم الأسرة ، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المتخلفين عن التطعيم من عمر يوم وحتي ٥ سنوات ، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية .

جدير بالذكر أن مبادرة "100 يوم صحة" تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة" وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة ، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100يوم ، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج ، مع تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحة والسكان ، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية ، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين ، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

هذا وقد خصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن رقم 15335، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.