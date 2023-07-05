اليوم السابع
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"شئون الحرمين" تبدأ تركيب المنظومة الإرشادية بالمسجد الحرام وساحاته

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:06 م
"شئون الحرمين" تبدأ تركيب المنظومة الإرشادية بالمسجد الحرام وساحاته المسجد الحرام ـ صورة أرشيفية
مكة المكرمة (أ ش أ)

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بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى أعمال تركيب اللوحات الإرشادية على جميع دورات المياه الواقعة بالساحات الغربية والجنوبية بالمسجد الحرام وتوظيفها الأمثل بمبانى دورات المياه، كما جرى تعزيز المنظومة الإرشادية داخل المسجد الحرام بتوسعة الملك فهد بتوزيع اللوحات الإرشادية بالممرات الرئيسية لحركة الحشود الدالة على صحن المطاف.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية المهندس عبدالعزيز بن سعد الزهراني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن وكالة المشاريع والدراسات الهندسية قامت بتطبيق المنظومة الإرشادية بالمسجد الحرام وساحاته، على 4 ألوان رئيسية منبثقة من اللوحات الرئيسية بصحن المطاف، حيث جرى مراعاة تصميم اللوحات ومحتواها بما يتماشى مع المعايير العالمية في تصاميم اللوحات والمحتوى الإرشادي.
 


المسجد الحرام

شئون الحرمين

السعوديه

المسجد الحرام والمسجد النبوى

الحرمين



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