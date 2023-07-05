اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 05:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة 15 ألفا و950 فدانا بمحصول دوار الشمس بغيطان الشرقية.. تفاصيل

الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:00 ص
زراعة 15 ألفا و950 فدانا بمحصول دوار الشمس بغيطان الشرقية.. تفاصيل دوار الشمس
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المديرية تسعى إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس وذلك لإنتاج الزيوت داخل مصر، والتقليل من استيراد الزيوت من الخارج، منوها إلى زراعة 15 ألف و950فدان من إجمالى المستهدف زراعته هذا العام 18000 ألف فدان. بزمام المحافظة.
 
وتابع فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تبدأ عملية زراعته فى شهرى مايو ويونيو، وعروة أخرى فى شهرى يوليو وأغسطس، تستمر الواحدة منهما لمد 90 يوماً حتى ينتهى حصاده، وتتم عملية النضج بعد 70 -95 يوما حسب الصنف المنزرع وميعاد الزراعة والمنطقة ونوع التربة وتعرف علامات النضج باصفرار الأوراق وتساقط السفلى منها.
 
 وأردف مدير عام وزارة الزراعة :أنّ بذور عباد الشمس تحتوى على نسبة عالية من الزيت تتراوح بين35 و50%، كما أن الزيت يتميز بالجودة العالية لخواصه الطبيعية، كما أن البذور بعد استخراج الزيوت منها تستخدم كعلف للحيوانات التى تتميز بارتفاع نسبة البروتين فيها، حيث أن عباد الشمس يتحمل الظروف الجوية المتقلبة، كما أنّه يزرع فى أى تربة ما عدا المرتفعة الملوحة.
 
موضحا أن نبات عباد الشمس يضم نوعين أحدهما الذى يتم تناوله ك "تسالى" بعد تحميصه والثانى" زيتى" يتخرج منه الزيت بهدف تقليل استيراد الزيت من الخارج، كما أنه يدخل ضمن الزراعات التعاقدية يتم توريده لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول مستقبلاً.

الشرقية

حصاد عباد الشمس

دوار الشمس

محافظة الشرقية

مديرية الزراعة بالشرقية



الموضوعات المتعلقة

زراعة 11 ألف و543 فدان من محصول دوار الشمس فى الشرقية لإنتاج الزيوت

السبت، 24 يونيو 2023 01:00 ص

"زراعة الشرقية": نستهدف زراعة 18 ألف فدان من محصول دوار الشمس

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:00 ص

"الريف المصرى" تطلق مبادرة لتشجيع زراعة الذرة الشامية ودوار الشمس

الأربعاء، 18 يناير 2023 09:50 ص

تفعيل الزراعة التعاقدية فى المحاصيل الاستراتيجية كأهم الإجراءات الاستباقية لتوفير خامات مصانع الأعلاف.. الذرة وفول الصويا ودوار الشمس أبرزها.. الزراعة: تشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل بتوفير تقاوى جيدة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 07:00 ص

وكيل الزراعة بالشرقية : زيادة المساحات المنزرعة بدوار الشمس إلى 18 ألف فدان

الجمعة، 12 أغسطس 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة