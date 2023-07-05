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زراعة المنوفية: 20 يوليو بداية موسم حصاد الذرة الشامية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 07:00 ص
زراعة المنوفية: 20 يوليو بداية موسم حصاد الذرة الشامية الذره الشاميه-ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، على الاهتمام بمحصول الذرة لأنه يعد من المحاصيل التى تعتمد عليها الدولة المصرية فى صناعة الأعلاف للثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن موسم حصاد محصول الذرة سوف يبدأ من 20 يوليو القادم للأراضى التى تم زراعتها مكان محصول البطاطس .

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم تحديد سعر الطن الذرة من 9500 جنية الأبيض ، و9700 لطن الذرة الأصفر .

وأكد أننا نعمل على من خلال حملات توعية لكيفية القضاء على الحشرات الضارة التى تصيب الذرة من خلال حملات من كل جمعية زراعية .


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

زراعة المنوفية

حصاد الذرة الشامية



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