رصف طرق وتطهير شبكات الصرف وحملات نظافة بكفر الشيخ

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال تسليك خطوط الصرف الصحي بالقرى، وتسليك خط خفض المنسوب، والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحى، وتغيير الأغطية التالفة، وتسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي بشوارع المدينة، بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى متابعة رفع كفاءة صفايات المطر بشوارع المدينة.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال الرصف الجارى تنفيذها بشارع المعهد الازهري، وشارع مدرسة الصنايع، موجهاً جميع المسئولين بالإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول ، وضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة ومتابعة المشروعات بصفة دورية للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال فى مواعيدها الزمنية المحددة.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، استمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بالمدينة والقرى والمتابعة الميدانية، ورفع كفاءة أماكن التجمعات، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية بالمدينة، ومتابعة رى الأشجار بمداخل المدينة وشوارعها،وتجمعات الحاويات، كما تم مسح وتمهيد ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيهخ، محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات فضلاً عن استمرار العمل ، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة وهذا طبقاً للإمكانيات المتاحة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأربعاء، حملات تجميل وتهذيب الأشجار بشوارع وميادين وطرق مركز بيلا، بالتزامن مع الحملات الدورية للنظافة والإنارة ومكافحة البعوض ورفع كفاءة الطرق للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل وتقليم الأشجار ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والميادين، وقص وتهذيب الأشجار المنتشرة بالأحياء والمنتزهات، وحملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى ونجوع المركز.