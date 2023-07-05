رئيس وزراء فلسطين يدعو بريطانيا لإدانة العدوان الإسرائيلي على "جنين"

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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إلى إدانة العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة "جنين" ومُخيمها على أقل تقدير.



ونسبت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية إلى اشتية قوله خلال اتصال هاتفي مع كليفرلي إن إسرائيل قوة محتلة معتدية على أرض وشعب فلسطين، وهذا أمر مُعترف به دوليا، وينبغي على أقل تقدير إدانة الاجتياح العسكري لمخيم جنين للاجئين، الذي أسفر عن تدمير البنية التحتية للمخيم ومنشآته ومنازله، وقتل الأبرياء واعتقالهم وتهجيرهم.



وطالب اشتية بموقف بريطاني جدي ضد الاحتلال والاستيطان، والانتقال من البيانات إلى الإجراءات، معتبرًا أن غياب الأفق السياسي والإجراءات الإسرائيلية هي المتسببة في إشعال الوضع على الأرض.



وتابع اشتية "إن إسرائيل بوجود حكومة متطرفة تدفع إلى مزيد من الاستيطان والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تفرض أمرا واقعا آخذا بالتدهور على حساب الدولة الفلسطينية، فهذا تهديد وجودي للمشروع الوطني الفلسطيني ولوجود الشعب الفلسطيني على أرضه".



بدوره، أكد الوزير البريطاني موقف بلاده الرافض للاستيطان، ودعم حل الدولتين، والعمل مع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام بالمنطقة.