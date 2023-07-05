اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس نيجيريا يتعهد بتوفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى

الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:41 ص
رئيس نيجيريا يتعهد بتوفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى الرئيس النيجيري بولا تينوبو
أ ش أ

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تعهد رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، بعمل بلاده على توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدا جدية حكومته وانفتاحها تجاه قضايا تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
 
ورحب - في بيان خلال لقائه بمسئولي كبرى مؤسسات التنقيب عن النفط العالمية - بخططها لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز النيجيري، مضيفًا أن مثل هذه الاستثمارات مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
 
وشدد على أن نيجيريا مستعدة لاستقبال الأعمال التجارية، واتباع سياسة الباب المفتوح ومعالجة مخاوف المستثمرين، قائلاً: "نحن منفتحون على العمل وجادون.. أؤكد لكم سياستنا المنفتحة".
 
يذكر أن نيجيريا من أكبر منتجي النفط في القارة الإفريقية وتسعى لتحقيق إيرادات بقيمة 11 مليار دولار أمريكي وإضافة 4 ملايين برميل، عقب توقيع الحكومة الفيدرالية تراخيص لإنشاء محطتين لتصدير النفط، ويبلغ إنتاج نيجيريا اليومي من النفط 1.3 مليون برميل يوميًا وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط

نيجيريا

الاستثمار الاجنى

اقتصاد نيجيريا



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