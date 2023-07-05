رئيس جامعة كفر الشيخ: كليات الحاسبات تتواكب مع توجهات الدولة المرتبطة بالذكاء الاصطناعى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي أصبحت من الكليات الهامة، لتوجه الدولة المرتبط بالاهتمام بالذكاء الاصطناعى، وما يشهده من تطور، ونحن فى احتياج شديد لكوادر مؤهلة من تلك الكليات، لتواكب التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى اهتماماً شديداً بهذا القطاع وكلياته، وقد تم تجهيز كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بأحدث الأجهزة، والمعامل، لتخريج كوادر مدربة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ؛ لدعم رؤية مصر 2030وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال تفقد لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، برئاسة الدكتورة إيمان ثروت، الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو اللجنة، والدكتور محمد هاشم، أمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات جامعة كفر الشيخ، وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية وأساتذة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من مختلف الجامعات ومن الجامعات الخاصة.

وتفقدت اللجنة كلية الحاسبات والمعلومات وما تضمه من معامل طلابية، ومدرجات، وقاعات تدريسية، ومعامل متخصصة للانترنت، كما تم مناقشة اللوائح الدراسية بالكلية وبرامجها الجديدة وبروتوكولات التعاون فى المجالات التدريبية، ونماذج الطلاب المتميزين وعرض لبعض الابتكارات الطلابية التى تميز كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ عن غيرها، وتم مناقشة المشاريع البحثية الخاصة بطلاب الكلية.

وأشادت لجنة قطاع الحاسب والمعلوماتية بالمستوى العلمي والأكاديمي للكلية، وما تمتلكه من كوادر تخدم العملية التعليمية، ووجود طلاب داخل الكلية متميزة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، وما يشهده العالم من تطور هائل فى مجال الذكاء الاصطناعي.