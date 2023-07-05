اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

في مؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية..

رئيس جامعة عين شمس يحصل على جائزة سفير التعليم العالي بشمال أفريقيا

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:56 م
رئيس جامعة عين شمس يحصل على جائزة سفير التعليم العالي بشمال أفريقيا جائزة سفير التعليم العالي بشمال افريقيا
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 حصل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس علي جائزة سفير التعليم العالي بشمال افريقيا في مؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية والمنعقد حاليا بدولة ناميبيا، وذلك تقديرا لمجهوداته فى النهوض بالتعليم العالي في أفريقيا ودعمه لجامعات أفريقيا، ولإنجازاته في المجال الطبي.
 
ويعد محمود المتيني من رواد أمراض الكبد في مصر ورائد في زراعة الكبد ، أدار أول برنامج زراعة كبد حي للبالغين والأطفال منذ عام 2001 وأسس مركز عين شمس لزراعة الأعضاء عام 2008 في جامعة عين شمس في مصر، وهو أول مركز مزدوج لزراعة الكبد والكلي للبالغين ، كما قام بأول عملية لاستئصال الكبد بالفص الأيسر عن طريق المنظار من المتبرع الحي، بالإضافة إلى ترأسه العديد من المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية.
 
كما كان له دورا كبيرا في تنظيم عمليات زراعة الأعضاء في مصر، مما أدى إلى قيام الحكومة بسن "قانون زراعة الأعضاء" في عام 2010.
 
جدير بالذكر ان اتحاد الجامعات الأفريقية يعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف لتشجيع التعاون في ما بينها وبين المجتمع الأكاديمي الدولي .
 
 

جامعه عين شمس

عين شمس

محمود المتينى

رئيس جامعه عين شمس



الموضوعات المتعلقة

‎رئيس جامعة عين شمس يبحث التعاون العلمى مع مسؤولين خلال زيارته لدولة ناميبيا

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 03:33 م

رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر العلمى الثامن لقسم الأشعة التشخيصية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:04 ص

رئيس جامعة عين شمس: أدخلنا زراعة الكبد فى مصر منذ 20 عاما بأيادي مصرية 100%

الخميس، 08 يونيو 2023 05:41 م

رئيس جامعة عين شمس من مزارع كلية الزراعة: خطة لاستزراع أرض الجامعة بالوادى الجديد

الأحد، 14 مايو 2023 10:22 ص

رئيس جامعة عين شمس: استراتيجيتنا تبنت مناهج مبتكرة فى التدريس

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة