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رئيس تنمية الطاقة المتجددة: محطة طاقة رياح سوهاج توفر 45 ألف فرصة عمل

الأربعاء، 05 يوليو 2023 07:38 م
رئيس تنمية الطاقة المتجددة: محطة طاقة رياح سوهاج توفر 45 ألف فرصة عمل مداخلة رئيس تنمية الطاقة المتجددة للحياة اليوم
محمد شعلان

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أكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، يوفر قدرة إنتاجية 5 جيجاوات، بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار.
 
وأشار الدكتور محمد الخياط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن المشروع يوفر فرص عمل تصل من 40 إلى 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحا أن توقيع هذا المشروع اليوم هو استكمال لخطوة بدأت في قمة المناخ كوب 27.
 
وأضاف الدكتور محمد الخياط، أن هذه المشروعات تقام في الصعيد باعتبارها مناطق الواعدة ومصر تخطو خطوات فارقة في مشروعات طاقة الرياح، لافتا إلى أن المشروع يستغرق في المرحلة الأولى سنة ونصف، ثم مرحلة ثانية تستغرق سنتين يبدأ على مجموعة من المراحل وفي النهاية المشروع بشكل عام يستغرق من أربع إلى خمس سنوات يتم الانتهاء من كامل المشروع لضخ الطاقة الكهربائية.

الطاقة المتجددة

طاقة الرياح

مشروعات الكهرباء

هيئة طاقة الجديدة

مشروع سوهاج

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