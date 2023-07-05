رئيس أكبر نقابة تعليم بانجلترا يهدد بـ"جبهة موحدة" لشن أكبر إضراب خلال عقد

كتبت رباب فتحى

حذر الرئيس الجديد لنقابة التعليم الوطنى ، وهى أكبر نقابة للتعليم فى إنجلترا، من أن المعلمين يمكن أن يشاركوا فى أكبر إضرابات خلال عقد من سبتمبر كجزء من "جبهة موحدة" من قبل اتحادات التعليم الأربعة في إنجلترا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي أول مقابلة له منذ انتخابه أمينًا عامًا لنقابة التعليم الوطني (NEU) ، توقع دانيال كيبيدي أن تهديدات رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك لنقض نتائج هيئة مستقلة لمراجعة الأجور ستثير غضب المعلمين وتزيد من الإضرابات.

ويصوت أعضاء جميع نقابات التعليم الأربعة على إضراب آخر في الخريف ، بينما يستعد أعضاء نقابة التعليم الوطني للإضراب يومي الأربعاء والجمعة في نزاع الأجور المستمر منذ فترة طويلة.

وقال كيبيدي ، الذي يتولى منصب الأمين العام في أغسطس : "ما سيكون عليه الإضراب يعتمد إلى حد كبير على الحكومة. لكن لن يكون اتحادنا فقط الذى سيضرب ، سيكون هناك أيضًا مشاركة من نقابات المدرسين وإمكانية اتخاذ نقابة " NASUWT" إجراءات بشأن الإضراب في آلاف المدارس في جميع أنحاء البلاد.

وأكد "يمكن أن تواجه هذه الحكومة تهديد حقيقي للغاية من قبل جبهة موحدة تطالب بتغيير المسار".

قال كيبيدي إن سوناك ووزيرة التعليم ، جيليان كيجان ، كان بإمكانهما تجنب المزيد من الإضراب من خلال نشر تقرير هيئة مراجعة معلمي المدارس (STRB) ، والذي يقال إنه يوصي بزيادة رواتب المعلمين بنسبة 6.5%.

لكن سوناك ووزراء آخرين يفكرون في إلغاء مراجعات أجور القطاع العام إذا رأوا أنها "لا يمكن تحملها" فى ظل مستوى التضخم المرتفع ، وفقًا للتقارير.

وقال كيبيدي وهو مدرس ابتدائي سابق في دورهام.: "لدينا رئيس الوزراء الآن يشير إلى أنه سوف يعدل تعويضات هيئة مراجعة الأجور لمليوني ونصف عامل - ليس فقط المدرسين ولكن أيضًا الجنود وضباط السجون وغيرهم من الموظفين العموميين - وتعديلها".