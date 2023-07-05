حى الجمرك بالإسكندرية يشن حملة لإزالة الأجزاء الخطرة بالعقارات الآيلة للسقوط

الإسكندرية جاكلين منير

أجرت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك جولة لمتابعة شكاوى المواطنين، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث توجهت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك بوجود الإدارات المعنية بالحى، لمتابعة شكاوى المواطنين والخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط.

وبدأت الجولة بالعقار الكائن 19 ابن العربى، اللبان وتابعت الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها تجاه العقار المائل بالإخلاء الإدارى تمهيدا لتنفيذ الإزالة، كما توجهت إلى العقار 18 شارع سيدى الواسطى، باللبان، تمت المعاينة وتبين أن العقار عبارة عن دور ارضى محلات ودورين علويين والعقار خالٍ من السكان عدا المحلات، وسقوط جزء من سور السطح، وباقى السور يمثل خطورة على المارة وتم إزالة الأجزاء المعلقة من سور السطح، والعقار صادر له قرار هدم رقم 12 لسنة 2015

وفى سياق متصل تم التوجه إلى العقار رقم 64 سيدى نصر الدين، بالجمرك حيث تمت المعاينة تبين أن العقار عبارة عن دور ارضى و3 ادوار علوية والعقار صادر له قرار ترميم رقم 23 لسنة 2023 وتبين سقوط جزء من بلكونة بالسطح وسيتم إزالة الجزء العالق بالسطح.

وتوجهت رئيس الحى لمتابعة العقار 43 العنانى وشددت على اخلاء المحل أسفل العقار، وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدى للمخالفات وفرض هيبة الدولة

وتلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، أمس بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 4 بشارع ابن جبير وأمام رقم 6 بشارع ابن باجه باللبان، وهو عقار خالى من السكان ولم يسفر الحادث عن اصابات، وقام الحى برئاسة المهندسة نهى احمد خليفة رئيسة حى الجمرك بتكليف القيادات للتوجه إلى العقار، برئاسة المهندسة وفاء زايد سكرتير عام حى الجمرك ورجال مباحث قسم الجمرك، وقامت مباحث المرور بوضع الحواجز لحماية المارة.