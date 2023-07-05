حى الجمرك بالإسكندرية: عقار اللبان المنهار صادر له قرار هدم

الاسكندرية جاكلين منير

أكد حى الجمرك بالإسكندرية، أن العقار المنهار بمنطقة اللبان رقم 4تقاطع ابن باجة مع شارع عثمان أباظة، صادر له قرار هدم رقم 53 لسنة 2011، و العقار مكون من دور أرضى محلات و3 أدوار علوية، وله حوائط حاملة وأسقف خشب عدا سقف الدور التالت سقف خرسانى، وقام الحى برفع المخلفات وفتح شارع ابن جبير بوجود المهندس احمد ابو العلا مدير التدخل السريع بناء تعليمات المهندسه نهى خليفه رئيس حى الجمرك.

تلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 4 بشارع ابن جبير وأمام رقم 6 بشارع ابن باجه باللبان، وهو عقار خالى من السكان ولم يسفر الحادث عن اصابات، وقام الحى برئاسة المهندسة نهى احمد خليفه رئيسة حى الجمرك بتكليف القيادات للتوجه إلى العقار، برئاسة المهندسة وفاء زايد سكرتير عام حى الجمرك ورجال مباحث قسم الجمرك، وقامت مباحث المرور بوضع الحواجز لحماية المارة.

و كان الحى قد تلقى بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 90 شارع الفراهدة دون اثابات، ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، قامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة بحارة النجاة وفتح الطريق وجاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الرصد البيئى، المتابعة الميدانية، إشغال الطريق، إدارة المشروعات.

فيما قامت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، بمتابعة ازالة الأجزاء الخطرة والمعلقة وفتح الطريق بعقار باللبان، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بوجود إدارة المشروعات بالعقار ت 4 شارع الحنابلة متفرع من شارع البردى - اللبان فور سقوط اجزاء من العقار.

وقامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة وفتح الطريق فى حينه، وشددت على سرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.