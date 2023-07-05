جامعة الزقازيق تتقدم فى تصنيف التايمز العالمى للجامعات الناشئة لعام 2023

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أظهر تصنيف "تايمز هاير ايديوكاشن" الدولي لتصنيف الجامعات الناشئة (عمرها أقل من 50 عاما) لعام 2023 حفاظ جامعة الزقازيق علي مركزها فى التصنيف، حيث جاءت جامعة الزقازيق فى الفئة من 251-300 من ضمن الجامعات العالمية المدرجة في التصنيف، حيث إن التصنيف يشمل ترتيب أفضل 963 جامعة على مستوى العالم بين جامعة عالمية مدرجة لعام 2023.

وقد أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تقدمت بتصنيف هاير ايديوكاشن الدولى إلى المركز الرابع محليا ضمن 30 جامعة مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف لعام 2023 متقدمة بذلك مركزين عن العام المضي حيث كانت الجامعة في المركز السادس.

كما أشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي لجامعة الزقازيق، مؤكدا أنها كانت لها أثر كبير في تحقيق مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية للجامعات، وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة هذه التصنيفات العالمية، حيث تدرك أهمية الاعتراف الدولي والمكانة التي تحققها الجامعة على المستوى العالمى.

وأوضح الدرندلى، أن الجامعة مستمرة في سعيها للتطوير المستمر للمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، وأكد أنها تعطي أهمية كبيرة للبحث العلمي ودوره الحيوي في تقدم المجتمعات الحديثة، فالبحث العلمي هو أحد الركائز الأساسية للتقدم والتطور ويسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى إلى أن التقدم في التصنيفات العالمية يأتي كنتاج للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، حيث تضم الجامعة قامات علمية كبيرة وفريدة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيراً إلى أن تصنيف تايمز هاير ايديوكاشن الدولي لتصنيف الجامعات الناشئة لعام 2023 شمل 30 جامعة مصرية وجاءت جامعة الزقازيق في المركز الرابع محليا .

كما أكدت الدكتورة نجلاء فتحي على حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، والاستمرار في تقديم البرامج التعليمية المتميزة وتشجيع البحث العلمي والابتكار، لتحقيق التميز الأكاديمي والعلمي وتعزيز مكانة الجامعة على المستوى الدولي والارتقاء بمكانتها بين أفضل الجامعات في العالم من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين حيث تعمل الجامعة جاهدة لتعزيز الأبحاث والدراسات العلمية الرائدة في مختلف المجالات. وتشجع الجامعة على التعاون مع الشركات والمؤسسات لتطوير التكنولوجيا وتحسين الابتكار

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي الي أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، حيث يصنف هذا الاصدار الجامعات عالميا التي يبلغ عمرها 50 عام أو أقل وأن تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على 5 معايير تشتمل 13 مؤشرا هي: الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة، وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها ، بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سالي محمود مدير وحدة التصنيف بالجامعة ، إلى أن تصنيف تايمز هاير ايديوكاشن الدولي للجامعات الناشئة يستند إلى عدة مؤشرات هامة، بما في ذلك البحث العلمي والتدريس ومعدل الاستشهاد البحثي والتعاون الدولي. تم أيضًا استخدام مؤشرات نقل المعرفة والتوقعات الدولية في التصنيف. تم تعديل الأوزان في هذا التصنيف لمنح السمعة الدولية وزنًا أقل مقارنة بالعام الماضي، بهدف توفير تقييم أكثر شمولية وتوازنًا للجامعات. يتم تقييم الجامعات بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، ويتم تحليل البيانات والمؤشرات المقدمة من الجامعات لتحديد الموقف والتصنيف النهائي لكل جامعة.